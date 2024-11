Coppa Italia, Rush finale per i Bufali Latina

Domenica 17 Novembre i Bufali Latina e la società satellite dei Butteros Cisterna saranno impegnati in trasferta, presso il Mike Wiatt Field di Ferrara , nel terzo ed ultimo turno di Coppa Italia, con un girone inter divisionale dove affronteranno squadre provenienti dal Girone Nord Italiano.

Esame di maturità per i Bufali Latina, con l’obbligo di portare a casa quante più vittorie possibili per strappare un biglietto per le finali di Dicembre. Chiuso il girone Sud a 6 punti , classificandosi 4°, attualmente i ragazzi pontini dei Coach Alessandrini / Sampaolo si ritrovano in 7 posizione nel girone unico, a pari punti con i Giaguari Torino, avversari diretti nel secondo turno di domenica. Prima partita invece contro i temutissimi Maddogs Milano e terzo incontro contro i Sentinels Isonzo, squadra sconosciuta dallo staff e che si spera, non riservi brutte sorprese.

I Bufali, hanno tutte le carte in regola per poter far bene, nonostante le assenze che condizioneranno gli incontri, in quanto mancanti di ricambi in panchina.

Discorso ben diverso per Butteros Cisterna, guidati da D’Amico / Dalla Senta, che si presentano da fanalino di coda del Girone Sud con 0 punti. Nonostante le difficoltà tecniche mostrate nei primi due turni, la squadra satellite è determinata a fare il possibile, cancellando le brutte prestazioni viste contro i Roma City e TFU nel turno del 27 Ottobre a Cisterna.

Il team Blu/Azzurro si ritroverà ad affrontare in sequenza i Giaguari Torino e a seguire i Maddogs Milano. Nel turno finale della giornata, “sfida” salvezza contro i Wildcats Cremona, anch’essi ultimi in classifica nel girone Nord, ma con un attacco molto più produttivo rispetto a quello Cisternese (57 Touch down fatti contro i 15 dei Butteros).