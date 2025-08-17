Coppa Italia Serie C, il Latina supera il Gubbio: decide Pannitteri

Il Latina vince e passa il turno di Coppa Italia Serie C superando il Gubbio di misura. La squadra di Bruno, nonostante le numerose assenze – fuori giocatori importanti come Riccardi, Ciciretti, Fasan, Ercolano e Gagliano – gioca un buon calcio in una gara maschia e tecnica. Il Gubbio di Di Carlo, nonostante qualche incursione, si è trovato a sbattere contro la solidità difensiva nerazzurra e non è riuscito a recuperare lo svantaggio.

La cronaca

Il Latina parte bene e costruisce spazi e occasioni, ma è Mastrantonio a tenere in piedi la squadra con due interventi decisivi. Dopo dei tentativi dei nerazzurri, con al 30′ un presunto rigore non assegnato ad Ekuban e al 33′ un gol annullato a Porro, al 40’ arriva la svolta: Pannitteri sfrutta una svista difensiva, salta un avversario e poi anche Bagnolini, firmando l’1-0. Nella ripresa, il Gubbio prova a reagire, ma spreca troppo e i cambi di Di Carlo non incidono. I nerazzurri amministrano con ordine e portano a casa la qualificazione.

Bruno può dirsi soddisfatto: l’obiettivo dichiarato era superare il turno, e la missione è stata centrata. Ora il Latina affronterà il Perugia che ha superato ai rigori il Pontedera nel mese di ottobre, ma i pensieri sono rivolti al campionato, con l’Atalanta U23 attesa domenica al Francioni. Restano però nodi da sciogliere sul mercato: servono almeno quattro innesti, di cui un paio di spessore, per sostituire le partenze di Petermann e Improta e soprattutto per risolvere il problema dell’attacco, dove manca ancora un bomber capace di garantire gol e continuità.

Il tabellino

Latina Calcio 1932 1 – 0 Gubbio

Latina Calcio 1932: Mastrantonio, Porro (80’ Vona), Scravaglieri (75’ Farneti), Calabrese, Ekuban, Pace (80’ Regonesi), Marenco K, De Ciancio, Parodi, Pannitteri (75’ Di Giovannantonio), Quieto (67’ Ciko). ALL: Bruno. A disp: Basti, Giora, Catasus, De Fraia, De Marchi, Di Giulio, Lobianco.

Gubbio: Bagnolini, Tentardini (78’ Podda), Di Bitonto (67’ Signorini), Rosaria, Di Massimo (58’ Tommasini), Fazzi, Bruscagin, Spina, Zallu, Costa (67’ Minta), Niang (58’ Hraiech). ALL: Di Carlo. A disp: Krapikas, Baroncelli, Carraro, Ghirardello, Conti.

Arbitro: Andrea Palmieri di Brindisi

Assistenti: Luca Chianese e Giovanni Ciannarella di Napoli

IV Uomo: Simone Gavini di Aprilia

Marcatori: 40’ Pannitteri (L)

Ammoniti: 7’ Parodi (L), 66’ Calabrese (L), 78’ Signorini (G), 83’ De Ciancio (L)

Angoli: Latina Calcio 1932 1 – 5 Gubbio

Note: 1043 spettatori di cui 25 ospiti.