Coppa Italia, un Latina “incompleto” affronta il Perugia: l’analisi

Domani Latina- Perugia, ore 20.

Gara ufficiale, ma vale molto come test precampionato.

Due squadre ancora in costruzione, che testano la categoria a due settimane dall’ inizio del campionato.

Con il mercato chiaramente aperto fino al termine del mese, gli undici iniziali saranno a dir poco sperimentali, pronti a cambiare in corso d’opera.

Pasquale Padalino attende con pazienza che la rosa venga completata sia come qualità, che numeri di calciatori da turnare nel corso della stagione. Difensori e attaccanti cercasi, ma di solito le ultime trattative si realizzano in chiusura di mercato, quando diventano occasioni per le società, alle prese con giocatori che cercano sistemazione.

Il primo turno eliminatorio di Coppa Italia è gara secca, con il pareggio al novantesimo si va ai supplementari e ai rigori.

Chi passa, domenica prossima giocherà ancora in casa contro la vincente tra Pescara e Pineto.