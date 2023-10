Coppa Lazio, questa sera Canottieri Lazio – Latina C5

Non c’è tregua neanche dopo la prima vittoria di campionato. E’ tempo di Coppa Lazio per il Latina C5 di mister Terenzi, che questa sera alle 21 sarà ospite del Circolo Canottieri Lazio, match valido per l’andata del primo turno.

COPPA – E’ Matteo Piovesan, autore di una rete e di un’ottima prestazione contro il Levante Roma, a parlare a poche ore dal fischio d’inizio: “Affronteremo un avversario sempre molto difficile, una squadra attrezzata e non sarà facile – le sue parole – andremo lì consapevoli dei nostri mezzi e ci impegneremo al massimo per portare un risultato positivo a casa”.

CAMPIONATO – Il Latina si è sbloccato il campionato. “Sono molto soddisfatto della vittoria di sabato, ancor di più del gruppo – sottolinea.- Abbiamo lavorato e stiamo lavorando ancora tanto per cercare di fare sempre meglio e sabato sono arrivato i primi tre punti che danno sempre una grande fiducia per il futuro”.