Coppa mondo canottaggio a Sabaudia, revocato bando per campo regata

Il Comune di Sabaudia ha revocato la procedura negoziata per la realizzazione del campo di regata necessario allo svolgimento della prima prova della coppa del mondo di canottaggio 2020. Un fulmine a ciel sereno per l’organizzazione dell’evento in programma dal 10 al 12 aprile 2020, sulle acque del lago di Paola.

L’atto di revoca porta la firma del capo settore Fabio Minotti dei Servizi ai cittadini. Nella sua determina le motivazioni dello stop della procedura negoziata, per un importo di circa 310mila euro.

L’allestimento del campo di regata, il cui progetto è stato approvato dalla giunta comunale il 22 novembre scorso, è stato anche oggetto di una conferenza di servizi decisoria conclusasi nei giorni precedenti.

Minotti spiega che, a seguito di una più attenta valutazione degli esiti della

conferenza dei servizi, la tempistica indicata dall’Ente Parco non è risultata compatibile con quella programmata per la realizzazione del campo di recata oggetto della procedura negoziata.

Il Parco, sulla base di interferenze con la componente avifaunistica svernante e nidificante, aveva indicato che il posizionamento dei pali e delle sole palanche di collegamento previsti per l’allestimento delle varie strutture modulari venisse effettuato entro dicembre e per le stesse ragioni che l’allestimento delle torrette e del campo di gara fosse effettuato a partire da marzo.

Il progetto che la giunta ha approvato, osserva Minotti, prevede che sia realizzato in 55 giorni consecutivi, di cui più di 30 necessari per la realizzazione in loco del campo di gara. Il periodo di fermo dei lavori rappresentato dall’Ente Parco, vista la programmazione sportiva dal 10 al 12 aprile, “rendere oggettivamente non raggiungibile lo scopo della procedura negoziata”, motivo per cui il capo settore si è visto costretto a revoca.

