Cordoglio a San Felice per la scomparsa del dottor Lino Mazzoni

C’è sgomento per la morte del dottor Lino Mazzoni, consigliere comunale e medico di diverse generazioni di sanfeliciani. A dare la notizia è stato proprio il comune pontino che, attraverso i propri canali social, ha espresso cordoglio per la scomparsa di una figura nota e cara a tanti cittadini:

“Il Sindaco Monia Di Cosimo e l’Amministrazione Comunale esprimono il più profondo cordoglio per la scomparsa del dottor Lino Mazzoni, già consigliere comunale e per molti anni medico di fiducia di intere generazioni di sanfeliciani. Alla famiglia le più sentite condoglianze del Sindaco e dell’Amministrazione comunale”.