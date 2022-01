Cordoglio nel mondo della politica per la scomparsa di David Sassoli

Il Presidente del Parlamento Europeo, David Sassoli, è venuto a mancare questa notte alle 1.15 al Cro di Aviano dove era ricoverato in ospedale. Tanti i messaggi di cordoglio da parte del mondo della politica.

Il sindaco di Latina Damiano Coletta ha voluto ricordarlo, rendendolo omaggio della visita effettuata qui a Latina all’inaugurazione del monumento di Eunice Kennedy:

Anche il Presidente del Lazio Zingaretti in una nota ha voluto rendere omaggio al Presidente del Parlamento Europeo con queste parole:

“La morte di David Sassoli è innanzitutto una notizia tristissima e dolorosa per tutti noi. Una comunità che lo ha amato, seguito e sostenuto in questi anni per la sua passione, capacità e dedizione. È una perdita per l’Italia e per l’Europa di un grande Presidente profondamente europeista che in anni difficilissimi ha tenuto alta la bandiera dei valori fondanti dell’unione. Ciao David, non dimenticheremo mai il tuo impegno politico tra le persone, il tuo sorriso e la voglia di cambiare”.