Cordoglio unanime di ristoratori, Chiesa e politica

La tragica morte di Mariana Severin, 31enne sommelier deceduta a causa del crollo del solaio del ristorante Essenza, dove lavorava, ha sconvolto la comunità di Terracina suscitando anche una serie di reazioni di cordoglio da parte del mondo della politica e delle istituzioni.

Il vescovo Mariano Crociata ha espresso profondo dispiacere per l’accaduto, sottolineando la vicinanza ai familiari di Mara e agli altri coinvolti: “Siamo vicini ai familiari di Mara e auguriamo pronta guarigione ai feriti. In attesa degli accertamenti, è urgente riflettere sulla cura e manutenzione degli edifici e dei luoghi di lavoro. La fede ci guida oltre questa vita, ma ci invita anche a crescere nella responsabilità verso la persona e il lavoro.”

Il cordoglio della politica locale

L’ex sindaco di Terracina e europarlamentare, Nicola Procaccini, ha manifestato la sua commozione:

“Sono profondamente scosso. Il mio cordoglio va alle famiglie, in particolare a quella di Mara, e la mia vicinanza a chi lotta in ospedale. Ringrazio Vigili del Fuoco, Protezione Civile, forze dell’ordine e sanitari per l’impegno. Ora è fondamentale sostenere chi è stato colpito.”

Il senatore Nicola Calandrini ha chiesto chiarezza sulle cause dell’incidente: “Esprimo cordoglio alla vittima e solidarietà ai feriti. Ringrazio i soccorritori per il tempestivo intervento. Ora serve fare luce, accertare responsabilità ed evitare simili tragedie. Resto a disposizione delle autorità. La sicurezza deve essere una priorità.”

A nome della città, il sindaco Francesco Giannetti ha ricordato Mara come una giovane solare e professionale: “Terracina piange Mara, che ha perso la vita mentre lavorava con il sorriso. Ringrazio le forze dell’ordine e l’ospedale Fiorini. La comunità si stringe alla famiglia. Mara resterà nei nostri cuori.”

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha espresso vicinanza e impegno:

“Con dolore mi unisco al cordoglio per Mara Severin. Ho contattato il sindaco Giannetti per offrire il sostegno del Comune di Latina. Mara non deve essere dimenticata e la sicurezza nei luoghi di lavoro deve restare una priorità.”

Nel clima di lutto, la città e le autorità attendono risposte chiare sulle cause del crollo. Mara, giovane e apprezzata professionista, merita giustizia, e la comunità si stringe affinché tragedie simili non si ripetano.

Solidarietà anche dal mondo della ristorazione

L’Associazione Ristoranti di Fondi esprime cordoglio e vicinanza al team del ristorante Essenza e alla famiglia di Mara Severin: “Siamo profondamente addolorati per la perdita di Mara, sommelier stimata e appassionata, che ha lasciato un segno importante nella ristorazione. Ci stringiamo attorno alla famiglia e ai colleghi, offrendo sostegno e solidarietà.”

I ristoratori sottolineano l’importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro: “La cura e la manutenzione sono fondamentali per evitare tragedie. Mara è un esempio di dedizione e competenza che deve essere ricordato.”

In un momento così drammatico, la comunità di Terracina e l’intero territorio si trovano uniti nel dolore e nella speranza che le indagini possano presto chiarire le responsabilità e prevenire futuri incidenti.