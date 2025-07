Cori, 3 milioni PNRR per l’Ospedale di Comunità: l’intervento

A Cori, grazie ai fondi PNRR, si procederà con l’intervento per completare l’Ospedale di Comunità, in cui sarà previsto il rifacimento e un ampliamento di 20 posti letto, con un’apertura di 7 giorni su 7. A dichiararlo sono Enrico Tiero, componente della commissione Sanità e presidente della commissione Sviluppo economico e Attività produttive del Consiglio regionale del Lazio e Angelo Tomei, vice sindaco di Rocca Massima e coordinatore comunale di FdI in una nota stampa:

“Intendiamo tranquillizzare la cittadinanza di Cori sul fatto che si procede con l’intervento per completare l’ospedale di Comunità. Un’operazione resa possibile grazie ai fondi Pnr per quasi 3 milioni di euro. E’ previsto il rifacimento e l’ampliamento a 20 posti letto con apertura 7 giorni su 7. La struttura sarà dotata di personale sanitario in collaborazione con i medici di medicina generale. L’edificio sarà connesso al Transitional Care che gestirà gli spostamenti all’interno dei vari setting.

Per poter permettere lo svolgimento dei lavori di messa in sicurezza dell’ospedale di Comunità, una parte dei pazienti dovrà provvisoriamente essere trasferita presso il presidio di Sezze. Per loro infatti si rende necessario l’utilizzo dei letti con impianti gas medicali che attualmente non sono presenti negli spazi dell’ospedale di Cori. I pazienti saranno quindi assistiti e curati nella vicina struttura setina. Si tratta di una soluzione di carattere assolutamente temporaneo e legata proprio ai lavori che doteranno il presidio di Cori di servizi più moderni ed efficienti. Vogliamo quindi assicurare i cittadini sul fatto che siamo quotidianamente in contatto con i vertici dell’Asl di Latina e seguiremo costantemente l’evoluzione dell’intervento di ampliamento dell’ospedale di Comunità di Cori. Ringraziamo il direttore generale dell’Asl di Latina per la grande sinergia instauratasi sul piano istituzionale e siamo convinti che lavorando di squadra riusciremo a rendere più efficienti i servizi sanitari dei territori di Cori e Rocca Massima”.