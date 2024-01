Cori, a Giulianello l’incontro per evitare le truffe agli anziani

Nella mattinata di ieri i carabinieri di Cori, hanno svolto presso il Centro “Il Ponte”, a Giulianello, nell’ambito della campagna di sensibilizzazione rivolta alle persone anziane per difendersi dalle truffe. Durante l’incontro sono state evidenziate le principali tipologie e modalità con cui i truffatori entrano in contatto con la vittima, fornendo consigli utili per difendersi dai raggiri. Purtroppo sempre più spesso vengono presi di mira anziani soli, talvolta addirittura i malfattori si presentano come appartenenti alle forze dell’ordine o dipendenti pubblici, persone distinte e particolarmente gentili. Nel corso della riunione sono state poste domande da parte dei partecipanti ed è stato più volte raccomandato loro di contattare il numero unico di emergenza 112 in caso di necessità.