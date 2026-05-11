Cori, abbandono di rifiuti: 4 responsabili individuati

Nei giorni scorsi i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Cori hanno intensificato i controlli sul territorio nell’ambito delle attività di prevenzione e repressione degli illeciti ambientali, individuando diversi abbandoni di rifiuti di piccole dimensioni.

I rinvenimenti sono avvenuti in località Colle Pero e lungo la Strada Provinciale Velletri-Anzio, nel territorio comunale di Cori. A seguito degli accertamenti, i militari sono riusciti a risalire a quattro presunti responsabili.

Determinanti, ai fini delle indagini, alcuni elementi rinvenuti tra i rifiuti. In un’area particolarmente nascosta sono stati trovati fogli di revisione del cronotachigrafo e dischi tachigrafici riconducibili a un autocarro. In un altro punto, invece, l’identificazione è stata possibile grazie a buste di consegna merce, mentre ulteriori tracce, come stampe presenti su altri involucri, hanno consentito di individuare altri due trasgressori.

Nonostante le ridotte dimensioni dei rifiuti abbandonati, gli episodi rappresentano comunque un danno per l’ambiente e il paesaggio. Dopo la contestazione degli addebiti, i responsabili hanno provveduto al corretto conferimento dei materiali presso le aree dedicate.