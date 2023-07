Cori, al via la riqualificazione delle poste di via Cesare De Rossi

Inizieranno domani i lavori di ammodernamento nell’ufficio postale di via Cesare De Rossi a Cori. Migliorare la qualità dei servizi e rendere più semplice e veloce l’accesso ai servizi, questo l’obiettivo del progetto “Polis-Casa dei Servizi Digitali”di Poste Italiane che interesserà l’ufficio postale lepino.

Per tutta la durata dei lavori, Poste Italiane garantirà la continuità dei servizi postali e finanziari attraverso uno sportello dedicato presso l’ufficio postale di Cori 1, in via Roma, 34, disponibile dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 13.45, e il sabato fino alle 12.45, dove è disponibile anche un ATM Postamat, attivo sette giorni su sette e in funzione 24 ore su 24 per i prelievi di denaro contante e per tutte le operazioni consentite.

A disposizione dei cittadini anche la sede di Cisterna di Latina, in via Porta Agrippina, con orario di apertura al pubblico dal lunedì al venerdì dalle ore 8.20 alle ore 19.05 e il sabato fino alle ore 12.35.

Gli interventi previsti presso l’ufficio postale di Cori avranno una durata stimata di circa 40 giorni lavorativi.