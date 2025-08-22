Cori, armi e munizioni in casa: denunciato un 41enne

Un 41enne di Cori è stato denunciato per i reati di minaccia e detenzione abusiva di armi e munizionamento. Tutto è nato da una richiesta pervenuta al 112, che segnalava un uomo in stato di agitazione, che era uscito dalla propria abitazione minacciando alcune persone con un coltello. Una volta sul posto i militari lo hanno immediatamente bloccato, procedendo poi a perquisizione domiciliare.

E’ nell’abitazione dell’uomo che gli uomini dell’Arma hanno rinvenuto due cartucce, di cui una cal. 16 e l’altra cal. 20, tre pugnali aventi lama lunga tra i 17 cm e 25 cm, una spada la cui lama di circa 87 cm, ed un fucile ad avancarica privo di matricola e documentazione di detenzione. Tutto materiale che è stato sequestrato, con l’uomo che è stato denunciato.