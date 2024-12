Cori, arrestato 36enne con oltre 70 grammi di cocaina

Un uomo di 36 anni, residente a Cori e già conosciuto alle forze dell’ordine, è stato arrestato ieri in flagranza di reato con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Durante un controllo stradale, i Carabinieri hanno trovato l’uomo in possesso di 53 grammi di cocaina.

L’arresto ha avuto seguito con una perquisizione nell’abitazione dell’indagato, dove sono stati rinvenuti altri 20 grammi della stessa sostanza, suddivisi in 50 dosi. In totale, sono stati sequestrati oltre 70 grammi di cocaina, che saranno sottoposti a analisi di laboratorio per determinarne la qualità e il principio attivo.

L’uomo, dopo le formalità di rito, è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida. Nella mattinata odierna, il giudice ha convalidato l’arresto e ha disposto per lui l’obbligo di presentarsi regolarmente alla polizia giudiziaria.