Cori, arriva la messa in sicurezza di strada Le Pastine

Continua da parte del settore Viabilità della Provincia di Latina la messa in sicurezza delle proprie strade anche attraverso piccoli impianti di pubblica illuminazione già definiti da tempo.

Tocca ancora una volta alla Strada Provinciale Le Pastine. Dopo l’impianto di illuminazione sulla Provinciale Bretella San Rocco e il posizionamento di tre lampioni (che presto verranno attivati, essendo terminato l’iter di attivazione con Enelm) sull’intersezione della Provinciale Le Pastine con la strada comunale del Castellone, verranno adesso posizionati da parte della Provincia ulteriori altri lampioni su altrettante intersezioni sempre sulla Provinciale Le Pastine. Saranno interessati sia l’incrocio con la Provinciale San Rocco che quello con la strada comunale dei Campanili, così da rendere tali intersezioni visibili e più sicure per coloro che vi transitano giornalmente.

“La nostra amministrazione – commenta il vicesindaco e assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Cori, già consigliere provinciale, Ennio Afilani – non può che ritenersi soddisfatta dell’attenzione che l’amministrazione provinciale di Latina in questi ultimi anni ha avuto e sta avendo per il territorio corese, non da ultimo, con la realizzazione a breve di un marciapiede sulla Bretella San Rocco, voluto fortemente dall’Amministrazione De Lillis e proposto dal sottoscritto quando sedeva nei banchi di via Costa.

Tengo personalmente a ringraziare – aggiunge Afilani – il Presidente della Provincia di Latina, Gerardo Stefanelli, e il Presidente della Commissione Lavori Pubblici e Attività Tecniche, Renio Monti, che hanno dato continuità e concretezza alle varie proposte avanzate da tempo, nonché al settore Viabilità della Provincia sempre attento alle nostre esigenze nel campo della sicurezza stradale”.