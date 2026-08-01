Cori, bollette Tari più leggere e conti in regola per il 2026

Notizie positive sul fronte delle finanze pubbliche per la comunità di Cori. Nella seduta di giovedì 30 luglio, il consiglio comunale ha approvato l’assestamento e la verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio per l’esercizio 2026: un passaggio strategico ed essenziale per garantire la stabilità economico-finanziaria dell’ente e la continuità dei servizi ai cittadini.

L’assestamento approvato ammonta a circa 554.000 euro, risorse destinate in gran parte a coprire gli adeguamenti contrattuali del personale dipendente e la corresponsione dei relativi arretrati stipendiali.

Tra i punti centrali dell’assise civica figura il via libera al Piano Economico Finanziario (PEF) per la gestione dei rifiuti solidi urbani, pari a circa 1,989 milioni di euro. Nonostante gli adeguamenti legati all’inflazione, il costo del servizio resta contenuto e riserva una novità positiva per le famiglie: le tariffe Tari per il 2026 registrano una leggera diminuzione rispetto al 2025.

A determinare il calo del tributo ha contribuito in modo decisivo l’attività di accertamento dell’Ufficio Tributi, che ha permesso di recuperare circa 150 nuovi utenti iscritti all’anagrafe tributaria. L’ampliamento della platea dei contribuenti ha garantito maggiore equità e veridicità al ruolo Tari.

Inoltre, grazie alle direttive ARERA, nelle bollette è confermata la quota perequativa che concede un bonus del 25% per le famiglie con ISEE basso (misura già introdotta nel 2025).

Il pagamento del ruolo ordinario potrà essere effettuato in 3 rate: 30 agosto 2026, 30 ottobre 2026 e 30 dicembre 2026

Spazio anche al sostegno per i contribuenti in difficoltà. Il consiglio ha approvato l’adesione alla definizione agevolata (in attuazione del D.Lgs. 38/2026 e della legge di bilancio 2025). I cittadini che hanno carichi tributari comunali iscritti a ruolo presso l’agenzia delle entrate avranno la possibilità di sanare le proprie posizioni a condizioni vantaggiose:

Tributi locali: si paga solo il tributo dovuto, senza sanzioni né interessi.

Sanzioni del codice della strada: eliminati gli interessi legali.

Soddisfazione espressa dal sindaco Mauro De Lillis e dall’assessore al Bilancio Simonetta Imperia:

“Siamo estremamente soddisfatti per aver garantito un bilancio in perfetto equilibrio e per essere riusciti a contenere, e persino migliorare, le tariffe Tari. Continueremo a gestire le risorse pubbliche con massima attenzione, ponendo le basi per una sempre maggiore efficienza dei servizi e dei costi della raccolta differenziata, nell’ottica di introdurre prossimamente la tariffa puntuale.”