Cori celebra Alessandro Marchetti: sabato l’inaugurazione della nuova ‘Ala’ museale

Cori si prepara a rendere omaggio a uno dei suoi figli più illustri. Sabato 16 maggio 2026, presso il Museo della Città e del Territorio, verrà ufficialmente inaugurata l’“Ala Marchetti”, un nuovo settore interamente dedicato all’ingegnere Alessandro Marchetti, protagonista indiscusso della storia aeronautica mondiale.

Il progetto, curato scientificamente dal professor Gregory Alegi, sinergia tra Regione Lazio, Fondazione Caetani e i comuni dell’area lepina, nell’ambito del progetto “Anfiteatro dei Monti Lepini – Cuore di Ninfa”.

L’allestimento propone un’esperienza immersiva: i visitatori potranno utilizzare un simulatore di volo per sorvolare la pianura pontina, consultare modelli 3D su tavoli touch e ammirare documenti originali e disegni d’epoca.

La cerimonia inizierà alle ore 10:00 con i saluti delle autorità, tra cui il sindaco Mauro De Lillis, rappresentanti della Regione Lazio, della Fondazione Caetani e dell’Aeronautica Militare. Un momento di grande suggestione sarà il sorvolo della città da parte di una formazione di velivoli SF-260, storici monomotori nati proprio dal genio della SIAI-Marchetti.

“La caratura del personaggio Marchetti, afferma il sindaco di Cori, Mauro De Lillis, merita tutti gli sforzi che sono stati necessari negli anni per giungere a questo risultato. In lui si concretizzò un connubio speciale: eccezionali capacità tecniche unite a una spiccata creatività ed altrettanta inventiva. Figura complessa, dai molteplici aspetti, figura di livello internazionale che ha contribuito a dare lustro all’Italia nel mondo attraverso le sue realizzazioni, figura che vogliamo sempre più riscoprire e valorizzare anche attraverso l’Ala Marchetti che sabato inaugureremo”.