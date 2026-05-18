Cori Civitas Vini 2026: nel weekend torna il viaggio tra i sapori

Il weekend del 23 e 24 maggio 2026 segna il grande ritorno di “CORI CIVITAS VINI – Viaggi del Gusto”. L’evento, promosso e organizzato dal comune di Cori (Assessorato all’Agricoltura) con il prestigioso patrocinio della presidenza del Consiglio Regionale della Regione Lazio, è pronto a trasformare la città lepina nella capitale della biodiversità agricola, enogastronomica e culturale.

Per due intere giornate, Cori aprirà le sue porte a cittadini e turisti con un programma ricchissimo: visite gratuite in cantina, banchi d’assaggio nello splendido Giardino del Museo, masterclass con esperti, musica e tour guidati nel suggestivo Chiostro di Sant’Oliva.

I riflettori saranno accesi sui vitigni autoctoni che rendono unico questo territorio, come il Bellone e il Nero Buono, ma l’offerta culinaria non sarà da meno. I visitatori potranno degustare l’olio extra-vergine di oliva da cultivar Itrana, il celebre prosciutto cotto al vino, formaggi locali, biscotti tradizionali, ciambelle scottolate e i piatti tipici della tradizione corese.

“Il percorso che abbiamo pensato valorizza sempre più il legame tra cibo, vino, paesaggio e memoria, con particolare attenzione alle tradizioni gastronomiche coresi”, hanno dichiarato il sindaco, Mauro De Lillis, e l’assessore all’Agricoltura, Simonetta Imperia, “Tante le cantine, le aziende e le associazioni coinvolte: un intero territorio che si attiva in sinergia per farsi conoscere come merita”.

Ogni giornata dell’evento sarà scandita da tre appuntamenti principali, pensati per accompagnare i visitatori dalla mattina alla sera:

Dalle 10:00 alle 16:00 | Visite in cantina e nei laboratori: Un’occasione unica per entrare nei luoghi di produzione, scoprire i segreti dei maestri artigiani e degustare i prodotti sul nascere. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria (posti limitati).

Dalle 16:30 alle 23:00 | Il Giardino del Gusto: All’interno del Complesso Monumentale di Sant’Oliva, il Giardino del Museo ospiterà i banchi d’assaggio con cantine, produttori e artigiani locali per un viaggio sensoriale sotto le stelle.

Dalle 18:00 alle 22:00 | Masterclass del Gusto: Nella sala conferenze del Museo, si terranno incontri e degustazioni guidate da sommelier, ristoratori e produttori per approfondire gli abbinamenti perfetti tra i vini coresi e le eccellenze locali.