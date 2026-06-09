Cori, complesso sportivo di Stoza: in arrivo due bandi di concessione

La Giunta comunale di Cori ha stabilito di dare in concessione il campo da calcio e la palestra con i campi da tennis, tutte strutture facenti parte del complesso sportivo di Stoza ‘Romolo Palombelli’.

Il bando di concessione che verrà predisposto prevederà, per le 2 strutture disgiuntamente, un canone a base d’asta di 6mila euro. La durata della concessione sarà stabilita in 15 anni, valutata sulla scorta degli interventi migliorativi che l’aggiudicatario dovrà eseguire e il cui importo è valutato come offerta migliorativa con una base d’asta di 250mila euro.

Sarà prevista nel bando un’offerta migliorativa aggiuntiva per la manutenzione straordinaria dello stabile, deliberata per un importo a base d’asta di 10mila euro e tetto un massimo valutabile di 30mila euro. L’importo è stato determinato per far fronte ad eventi imprevisti ed imprevedibili che possano verificarsi nel corso della concessione e che, operando direttamente, permetterebbero un intervento tempestivo e, dunque, vantaggioso per il concessionario stesso.

Il Comune si riserverà, in ogni caso e in qualsiasi momento, il diritto di sospendere, revocare o annullare definitivamente il procedimento relativo all’asta, nonché di procedere alla stipula del contratto anche nel caso in cui vi sia una sola offerta presentata.