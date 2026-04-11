Cori, discariche a cielo aperto: i Forestali sequestrano due aree

Un ingente deposito incontrollato di rifiuti, tra cui materiali pericolosi, è stato scoperto dai militari del nucleo carabinieri forestale di Cori durante un’operazione di controllo del territorio. L’indagine, partita dal monitoraggio di alcuni abbandoni sospetti, ha portato al sequestro di due ampie aree e alla denuncia di una persona.

L’attività investigativa ha permesso di individuare una vera e propria discarica abusiva estesa su circa 500 metri quadrati complessivi. Nello specifico, i militari hanno operato su due fronti: un’area interna a un fabbricato e un piazzale esterno di proprietà privata.

Il deposito conteneva un mix eterogeneo di scarti urbani e speciali. Tra i materiali rinvenuti sul suolo figurano: mobili, materassi, poltrone e divani, ma anche materiali elettronici come batterie esauste per auto e infine anche scarti derivanti da lavori di costruzione e sanitari.

Grazie alle testimonianze raccolte e ai rilievi effettuati sul posto, i forestali sono riusciti a risalire al presunto responsabile dello stoccaggio illecito. Entrambe le aree sono state poste sotto sequestro giudiziario, mentre il soggetto è stato deferito all’autorità giudiziaria con l’accusa di abbandono incontrollato e gestione illecita di rifiuti.