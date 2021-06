Cori e Cisterna, lavori di viabilità nei “comuni della Bretella” con l’A1

I comuni di Cisterna e Cori sono alle prese con i lavori di manutenzione delle strade comunali di collegamento tra la Statale Pontina e l’Autostrada del Sole. Sono 6.5 milioni di euro la cifra finanziata dall’Astral per i cantieri previsti entro il prossimo mese di luglio. Interventi necessari su strade danneggiate dal traffico di mezzi pesanti.

Nel comune di Cisterna le strada interessate sono Mediana – Cisterna, via Plinio il Vecchio, via Roma e via Civitona.

La Polizia Locale provvederà, in concomitanza con l’avvio degli interventi, a disporre e rendere noti i necessari avvisi per la temporanea regolamentazione della viabilità.

Nel comune di Cori i lavori sono già iniziati, anche per la presenza di strade di competenza provinciale, come

via le Pastine, di collegamento a Cisterno, per ben quasi tre chilometri.

Astral sta intervenendo sull’ultimo tratto rimasto con particolari criticità della Velletri–Anzio “tronco 1C Cori–Cisterna”, che da tempo richiedeva un intervento più puntuale.

Ad inizio 2020 c’era stato il primo intervento (sui tratti più ammalorati) da parte di Astral, partendo dal lato nord della Velletri-Anzio (Giulianello) e arrivando a completare il “tronco 1A e 1B” fino a Cori.

Lavori importanti, in attesa che veda la luce la “Bretella Cisterna-Valmontone”