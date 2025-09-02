Cori, era evaso dai domiciliari: trovato a Giulianello

Si era reso irreperibile ormai da un anno, facendo perdere le proprie tracce dopo l’arresto nel maggio 2023 con l’accusa di tentato omicidio. Un 44enne di Cori è stato trovato ieri a seguito di una mirata attività investigativa da parte dei Carabinieri che lo hanno trovato nella vicina Giulianello, dove aveva stabilito il suo nuovo domicilio.

L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato trattenuto presso la camera di sicurezza della Stazione di Cori in attesa della convalida dell’arresto che si terrà con rito direttissimo nella giornata di oggi.