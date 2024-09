Torna l’allarme furti in abitazione in provincia di Latina. Questa volta nel mirino dei ladri professionisti una casa tra le campagna di Giulianello e Cori. I proprietari, come riportato dall’edizione odierna di Latina Oggi, erano da poco usciti per incontrare degli amici e quando hanno fatto rientro, circa due ore dopo, hanno subito notato che qualcosa non andava. I ladri infatti si erano introdotti all’interno della casa della giovane coppia, tagliando la porta della piccola cassaforte con l’utilizzo di un frullino e portando via tutto ciò che era all’interno.

Il sospetto dei carabinieri della stazione locale, che indagano sull’accaduto, è che possa trattarsi di una banda che conosce e studia, magari osservando prima, le abitudini delle vittime oppure il momento giusto per agire.