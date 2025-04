Cori, fondi provinciali per la messa in sicurezza all’incrocio della bretella

Il Comune di Cori ha ottenuto un finanziamento di oltre 25.000 euro dalla Provincia di Latina per un nuovo intervento sulla viabilità locale. L’intersezione tra la strada provinciale-bretella San Rocco e la strada regionale Velletri-Anzio sarà oggetto di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza.

Il progetto prevede diverse migliorie: dall’adeguamento delle aiuole spartitraffico alla revisione della segnaletica, fino all’installazione di nuova cartellonistica in stile autostradale. L’obiettivo è duplice: rendere l’area più sicura e garantire una mobilità più efficiente e sostenibile.

“Un altro passo avanti per la sicurezza stradale del nostro territorio”, commentano con soddisfazione il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani. “Dopo l’attraversamento rialzato sulla SP San Rocco, l’illuminazione pubblica, gli interventi su via Artena, Giulianello-Rocca Massima e le Pastine, ora si interviene su un incrocio cruciale. Attendiamo anche l’avvio dei lavori sul marciapiede della stessa bretella, attualmente in fase di gara”.

L’intervento si inserisce in un percorso più ampio di attenzione alla sicurezza e alla qualità della rete stradale, che vede la Provincia di Latina impegnata su più fronti, in collaborazione con i Comuni.