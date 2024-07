Cori, il paese si ferma per dare l’ultimo saluto ad Alice e Christian

Si sono svolti ieri al campo comunale di Cori, i funerali dei due fidanzatini che hanno perso la vita nel tremendo incidente avvenuto il 14 luglio scorso lungo la Cori-Giulianello. In migliaia hanno voluto dare un ultimo saluto a Christian e Alice, vittime insieme al 44enne di Sezze Ezio Marchetti, di un destino a volte troppo crudele.

Palloncini bianchi, striscioni e centinaia di t-shirt con le foto dei due giovanissimi hanno invaso l’omelia celebrata dai parroci don Alfonso e don Gianpaolo. Al funerale ha partecipato anche il sindaco di Cori Mauro De Lillis che si è espresso così: “E’ un giorno difficile per la nostra comunità, piangiamo due nostri figli. Il paese è fermo e in lutto per questo grande dolore.”

Parole a cui sono susseguite anche delle letture di alcuni amici della giovane coppia, tutti hanno voluto ricordare l’amore puro che i due ragazzi provavano l’uno per l’altro. Un momento che ha lasciato il segno ai tanti presenti, che difficilmente sono riusciti a trattenere le lacrime.