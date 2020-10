Anche a Cori, e in particolare in piazza della Stazione a Giulianello, sarà allestito domani, 20 ottobre, un drive-in per gli alunni delle scuole. La decisione è stata presa dalla Asl in sinergia con l’amministrazione comunale per l’aumento dei casi di coronavirus anche in quella zona.

I tamponi saranno effettuati sugli alunni e il personale scolastico in quarantena e potrebbero usufruirne anche gli studenti delle classi chiuse a Cisterna.