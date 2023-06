Cori, incidente mortale tra due camion: perde la vita una donna

Tragedia questa mattina a Cori. Nella strada che congiunge Giulianello a Lariano, più esattamente via Garibaldi, una traversa di via di Cori, ha perso la vita una donna in seguito all’incidente tra due mezzi pesanti avvenuto per cause in fase di accertamento. I due camion sono distrutti e ci sono voluti i vigili del fuoco per estrarre il corpo della vittima, una donna originaria e residente nel paese lepino, dalle lamiere. Sul posto anche il 118 per soccorso agli altri due feriti, trasportati in codice rosso al Goretti di Latina.