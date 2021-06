Cori, iniziati i lavori per il ripristino dell’illuminazione pubblica

Iniziati i lavori per sistemare la pubblica illuminazione sul territorio comunale deliberati dalla giunta negli scorsi mesi e attuato dall’ufficio LL.PP. (lavori pubblici) del Comune di Cori.

In particolare, si sta operando a Giulianello sulla via Velletri-Anzio – I tronco (Fontanaccia-rotatoria) e II tronco (rotatoria-campo sportivo) – e a Cori su via Roma e su via Annunziata.

I lavori – per un investimento complessivo di 90.000,00 euro finanziati dal ministero dello Sviluppo Economico nell’ambito del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34 recante ‘Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi’ – prevedono la ritinteggiatura dei pali, la sostituzione e il loro posizionamento laddove siano mancanti.

Dopo le strade su indicate, gli interventi proseguiranno verso il centro storico, così come predisposto dalla delibera di giunta n. 36, andando a coinvolgere via Elio Filippo Accrocca, via Madonna delle Grazie, via dell’Unità, ma anche piazza Pozzo Dorico e il tempio dei Dioscuri.

Nei tratti in cui la sostituzione dei corpi illuminanti sia già avvenuta, è già possibile, peraltro, verificare transitando la differenza di luminosità tra le vecchie lampade e le nuove. Obiettivi, infatti, dei lavori sono una maggiore sicurezza per i cittadini dovuta alla migliore visibilità insieme ad un maggiore risparmio per l’ente, risparmio calcolato nel complesso attorno al 60%.

In una nota l’assessore ai Lavori Pubblici Ennio Afilani commenta «I cittadini possono vedere man mano l’avanzamento di lavori sulle strade interessate, lavori che aumenteranno la sicurezza stradale grazie alla maggiore visibilità offerta dalla tecnologia a led con in più i vantaggi legati all’ecosostenibilità».

Aggiunge il sindaco Mauro De Lillis «Miglioriamo in questo modo anche la vivibilità del paese ed otteniamo un risparmio energetico che fa bene allo stesso tempo all’ambiente, fattore fondamentale, ma anche alle casse e al bilancio dell’ente comunale».