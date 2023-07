Cori, la città piange la scomparsa di Arria Tommasi

E’ scomparsa Arria Tommasi, la quale per dieci anni è stata presidente della cantina Cincinnato ed ultima esponente di una delle storiche famiglie di Cori.

Arria Tommasi nata nel 1935, fu assistente sociale a Roma negli anni ’50, insegnante di religione in virtù della sua laurea in Teologia, di seguito intraprese la strada da imprenditrice agricola dal 1991/92 al 2002 per la cantina sociale Cincinnato, ed creò il primo agriturismo di Cori, che gestì per 20 anni. Tommasi si trovò a vivere anche situazioni critiche specialmente dopo i bombardamenti della seconda guerra mondiale, la quale assieme alla madre ed al padre assistettero a centinaia di feriti.

Il sindaco, Mauro De Lillis a nome di tutta l’amministrazione dichiara che: “Esprimiamo il cordoglio dell’amministrazione e della comunità di Cori per la perdita di Arria Tommasi. Per oltre un decennio presidente della cantina sociale Cincinnato. Donna intelligente, colta e di iniziativa, da tutti stimata e apprezzata. Ai tre figli e alla famiglia il nostro pensiero e la nostra vicinanza”.

I funerali si terranno martedì 4 luglio alle ore 16 nella chiesa di San Francesco.