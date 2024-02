Festa grande nel Lazio, questa volta grazie a Cinco, il gioco di bingo che offre un jackpot fisso di 20mila euro tutti i giorni. Il vincitore del jackpot del valore di 10 mila euro – prelevabili da subito – è un 64enne di Cori in provincia di Latina, che si è portato a casa il montepremi acquistando 5 cartelle da 20 centesimi l’una per una giocata totale dal valore di un euro, come riferisce Agipronews.