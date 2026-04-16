Cori, la maggioranza diserta il consiglio comunale

Scontro politico sulla convocazione del Consiglio comunale di oggi, 16 aprile.
Con una nota, la maggioranza annuncia che non parteciperà alla seduta, contestando sia i contenuti che le modalità della convocazione richiesta dalla minoranza.
Al centro della polemica, la richiesta di discutere in aula un presunto avviso di garanzia legato alla responsabile dell’Area Urbanistica. Secondo la maggioranza, però, si tratterebbe di un atto diverso, ancora nella fase delle indagini, e quindi non discutibile pubblicamente.
Critiche anche sull’iter: la convocazione sarebbe avvenuta senza il passaggio in Conferenza dei capigruppo e senza inserire tra i punti all’ordine del giorno l’elezione del nuovo presidente del Consiglio.
Da qui la decisione dei consiglieri di maggioranza di non partecipare alla seduta, parlando di “condotte illegittime” e di un clima politico ormai deteriorato.