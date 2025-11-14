Cori, l’acqua torna utilizzabile per il consumo: revocata l’ordinanza

L’acqua distribuita nella rete idrica di Cori torna pienamente utilizzabile per il consumo umano. A pochi giorni dall’ordinanza che ne vietava l’uso a causa di valori di arsenico oltre la soglia consentita, il sindaco ha revocato il provvedimento dopo aver ricevuto l’esito delle analisi condotte dall’Asl di Latina. Le verifiche effettuate hanno infatti confermato il rientro dei valori entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Il parere favorevole dell’Asl ha certificato quanto già indicato dalle analisi di Acqualatina, consentendo quindi di annullare l’ordinanza di “non potabilità” emanata mercoledì. “I valori di arsenico dell’acqua sono conformi alla normativa – commenta il sindaco De Lillis – e sto procedendo alla revoca dell’ordinanza. A breve sarà tutto pubblicato”.



Con effetto immediato, quindi, decade il divieto temporaneo e l’acqua torna sicura per gli usi alimentari. Le autorità invitano comunque la cittadinanza a seguire le comunicazioni ufficiali e a monitorare eventuali aggiornamenti attraverso i canali del comune e dei gestori idrici.