Cori, lo deruba della catenina d’oro e lo picchia: arrestato

Nel pomeriggio di ieri i Carabinieri della Stazione di Cori hanno arrestato in flagranza di reato un 19enne del posto, con l’accusa di rapina.

L’intervento è scattato in via della Stazione, all’interno del parco comunale, a seguito di una segnalazione giunta al 112 NUE per una aggressione in corso. Sul posto i militari hanno avviato immediatamente le verifiche, ricostruendo la dinamica dei fatti e riuscendo in breve tempo a individuare il presunto responsabile.

Secondo quanto accertato, il giovane avrebbe strappato una catenina d’oro dal collo di un cittadino tunisino di 46 anni, residente a Cori, per poi colpirlo ripetutamente al volto nel tentativo di garantirsi la fuga.

Il 19enne è stato quindi rintracciato e identificato dai Carabinieri, che lo hanno arrestato per il reato contestato. La vittima, a seguito delle lesioni riportate, è stata trasportata presso il Presidio di Assistenza Territoriale di Cori.

Informata dell’accaduto, l’Autorità Giudiziaria ha disposto gli arresti domiciliari per l’indagato, in attesa dell’udienza di convalida prevista il 1° luglio 2026 presso il Tribunale di Latina, con rito direttissimo.