Cori, maltrattamenti a compagna e figlia di 6 mesi: scatta l’arresto

Maltrattamenti in famiglia ai danni della compagnia e della figlia di appena 6 mesi. E’ per questo motivo che, i carabinieri della Stazione di Cori, hanno arrestato un 26enne di Rocca Massima.

La donna, una 24enne rumena, dopo l’ennesimo episodio di violenza subito all’interno dell’abitazione ha chiesto aiuto al 112 temendo per la sua incolumità e per quella di sua figlia. Sul posto sono intervenuti subito i miliari, che coadiuvati da quelli della Stazione di Sermoneta, hanno tratto in arresto in flagranza di reato il 26enne. Per lui disposto il trasferimento nel carcere di Latina.

La donna, dopo le violenze ricevute, è stata trasportata presso il Goretti dove, dopo le cure, è stata dimessa con una prognosi di cinque giorni.