Cori, minaccia e perseguita l’ex: ai domiciliari un 54enne

Un 54enne, già destinatario di un ammonimento del Questore di Latina dall’ottobre scorso, è stato arrestato dai carabinieri di Cori per atti persecutori, danneggiamento e furto aggravato.

Il provvedimento scaturisce a seguito di accertamenti svolti dai militari dell’Arma in relazione ad una serie di comportamenti vessatori nei confronti dell’ex compagna. Il mese scorso, l’indagato si sarebbe recato sul posto di lavoro della donna, danneggiando e poi sottraendo le telecamere di videosorveglianza, come denunciato dal titolare dell’attività. Poi, avrebbe scavalcato la recinzione dell’abitazione della vittima, introducendosi nella proprietà con l’intento di verificare la presenza di altre persone.

Le vittime della furia dell’uomo hanno inoltre riferito di ripetuti episodi di minacce e molestie a partire dallo scorso gennaio. L’uomo si trova ora ai domiciliari.