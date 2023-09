Cori, minacciano un uomo con una pistola: arrestati due rumeni

I carabinieri di Cori hanno arrestato due uomini di nazionalità rumena, residenti nelle province di Latina e Roma, per il reato di minaccia aggravata in concorso con l’uso di un’arma ai danni di un cittadino italiano.

I soggetti stranieri, hanno rintracciato l’uomo presso un esercizio pubblico situato per le vie di Giulianello dove, con fare minaccioso, lo hanno avvicinato minacciandolo per futili motivi utilizzando una pistola, che solo dai successivi accertamenti è risultata essere una “scacciacani” priva del tappo rosso.