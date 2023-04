Cori, morto durante il festino di eccessi: indagini serrate

Indagini serrate da parte dei carabinieri del reparto territoriale di Aprilia per cercare di comprendere quello che è accaduto nella tragica notte di sabato in un resort alle porte di Cori. A perdere la vita, probabilmente al culmine di un festino di alcol e droghe, è stato un uomo di 48 anni, E.D.V. le iniziali, di Cisterna. Si trovava nella camera d’albergo insieme ad altri due quando qualcosa è andato storto. Uno dei due uomini che erano con la vittima è scappato, allarmato dalla situazione. A quanto pare però la sua identità sarebbe nota agli inquirenti. L’altro uomo presente, un corese di 45 anni, è stato interrogato e sarà riascoltato in queste ore. L’allarme era scattato intorno all’una di notte. Il personale del 118 intervenuto sul posto ha solo potuto constatarne il decesso.