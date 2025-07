Cori, palio di Sant’Oliva: Porta Signina trionfa

A Cori, il Palio di Sant’Oliva si è chiuso con una vittoria al fotofinish di Porta Signina, che ha superato Porta Ninfina 11 a 10 dopo due tiratissimi spareggi. Porta Romana ha chiuso a quota 4.

La serata si era aperta con il tradizionale corteo rinascimentale da piazza Signina allo stadio “Romolo Palombelli” di Stoza, gremito da 2.500 spettatori. Un’atmosfera suggestiva ha accompagnato ogni fase della gara.

Dopo un equilibrio iniziale (3 anelli ciascuno), le ultime carriere hanno visto Porta Signina e Porta Ninfina chiudere a 7. Gli spareggi hanno poi deciso la sfida, consegnando ai gialloverdi il Palio realizzato da Alberto Serarcangeli.

Tra i protagonisti: Lutero (3), Carpineti (2) e Agnoni (2 + 2) per Porta Signina; Martufi (4 + 2) e Cappelletti (3 + 1) per Porta Ninfina; Marchioni (3) e Sangiorgi (1) per Porta Romana.

La vittoria è stata accolta con i cori e i festeggiamenti di Porta Signina, al grido di “Excelsior!”.

«Complimenti ai vincitori – ha dichiarato il sindaco Mauro De Lillis – e una menzione speciale ai cavalieri Giovanni Martufi e Massimiliano Lutero per la loro straordinaria prestazione. Un’edizione particolarmente combattuta del Palio di Sant’Oliva, una serata incredibile. Questo è il Carosello Storico dei Rioni di Cori, storia ed emozioni. Grazie a chi lo rende possibile ogni anno».

«Una serata magica e suggestiva nel campo di gara di Stoza ha suggellato un’edizione veramente felice del nostro Carosello Storico – ha commentato Maria Teresa Luciani – che vive nel popolo di Cori e, soprattutto, tra i tanti giovani e giovanissimi, protagonisti di questo evento popolare unico».

Il sipario cala su un’edizione memorabile. A Cori, la passione per il Palio è già pronta a riaccendersi.