Cori, perseguita l’ex: braccialetto elettronico per un 38enne

La polizia di Latina ha eseguito una misura cautelare nei confronti di un uomo di Cori, classe 1986, indiziato di stalking ai danni della sua ex fidanzata. Il provvedimento, disposto dal gip, prevede il divieto di avvicinamento alla donna con l’applicazione del braccialetto elettronico.

L’uomo non aveva accettato la fine della relazione, avvenuta nel novembre 2024, e aveva iniziato a perseguitare la ex con minacce, pressioni sul posto di lavoro, accessi non autorizzati ai suoi account social e continue chiamate.

Momento clou della situazione, quando l’indagato aveva avvicinato la donna mentre si trovava con il nuovo compagno, afferrandola contro la sua volontà e aggredendo il ragazzo intervenuto in sua difesa. Lei, impaurita e in stato d’ansia, ha denunciato i fatti alla Polizia, evidenziando comportamenti ossessivi da parte dell’uomo, già manifestati durante la loro relazione.