Cori, picchiati con mazze da baseball: due arresti per tentato omicidio

Colpiti in testa con mazze da baseball, tanto rendere necessario per una delle vittime, il trasferimento in terapia intensiva. A Cori sono stati arrestati due uomini con l’accusa di tentato omicidio. Fatti avvenuti nel pomeriggio dello scorso 17 aprile, sui quali sono partite le indagini degli agenti del Commissariato di Cisterna di Latina. I due aggressori si sono presentati a casa di altri due uomini di Cori, percossi con tale violenza da lacerare il capo di uno dei due, il quale, dopo l’iniziale pronto soccorso in codice rosso all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina, è stato ricoverato in terapia intensiva. Al Colombo di Velletri è finito invece l’altro uomo malmenato. Possibili debiti da saldare alla base dell’inquietante fatto.