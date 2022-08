Cori, “RADURE”: Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud

A CORI tre appuntamenti di teatro dedicati alla nuova drammaturgia.

Il 26 agosto ore 19.00 al Tempio d’Ercole in scena Gioia Salvatori con il divertentissimo spettacolo CUORO OH, AMORE! Inciampi per sentimenti altissimi. “Piacer d’amor più di un di’ sol non dura, martir d’amor, tutta la vita dura” è con questo spirito che lo spettacolo approccia e ragiona intorno ai meccanismi del sentimento d’amore e ai suoi disastri: miti antichi, disagi contemporanei, liriche accorate e somatizzazioni sempre più complesse, provando a rispondere alla domanda: Che cos’è l’amore?

Il 27 agosto ore 21.00 al Chiostro di Sant’Oliva Iaia Forte è interprete di ODISSEA PENELOPE, drammaturgia di Giuseppe Argirò. Penelope, in una sorta di sogno, ripercorre l’incontro di Ulisse con Circe, con il Ciclope, la discesa nell’Ade, la fascinazione verso le Sirene, l’incontro con Nausicaa, il suo ritorno ad Itaca. Parallelamente Penelope, in questa narrazione che diventa mimetica, compie un viaggio interiore e metamorfico che la porterà, al ritorno di Ulisse, a Giunge alla sua quarta edizione Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud a cura dei Comuni di Priverno (capofila), Norma, Segni, Cori, Sermoneta e Maenza grazie al contributo della Regione Lazio e nell’ambito del progetto integrato Invasioni Creative di ATCL – Associazione Teatrale fra i Comuni del Lazio, in collaborazione con la Compagnia dei Lepini, primo festival di valorizzazione del patrimonio culturale del sistema territoriale dei Monti Lepini, dedicato ai luoghi della cultura attraversati dal cammino spirituale della Via Francigena del Sud. Dal 2019 Radure rappresenta la proposta culturale d’eccellenza per promuovere il territorio e rilanciarne l’immagine, attraverso la commistione tra le arti dello spettacolo dal vivo, le identità dei luoghi e la partecipazione attiva delle realtà operanti in questi splendidi Comuni.

L’edizione 2022 del festival Radure vuole accendere i riflettori sul femminile attraverso un viaggio nell’arte dello spettacolo dal vivo, guidato da donne e che di donne parla.

riflettere sul loro incontro, rivendicando la sua nuova identità, determinata dalla solitudine e dalla lunga lontananza tra loro.

Il 28 agosto ore 19.00 la Chiesa di S. Oliva ospita lo spettacolo di Compagnia Le Colonne in COME NASCE UN CAPOLAVORO C’era una volta in America, di e con Giancarlo Loffarelli e con Marina Eianti, musiche eseguite dal vivo da Paolo Giusti. Noodles, in C’era una volta in America, è il più grande perdente di sempre, ma è anche colui che riesce a guardarsi indietro. Nei racconti della tradizione mitologica ebraica e greca, non bisogna guardarsi indietro, altrimenti si fa la fine della moglie di Lot, come dice la Genesi, che divenne una statua di sale o di Orfeo che perde la sua amata Euridice, come narra Ovidio. E Leone, che è ossessionato dal passato, sfida il mito in tutti i suoi film.

Radure. Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud – IV edizione è dal 14 agosto al 18 settembre 2022 , in ognuno dei 6 Comuni con un ospite d’eccellenza, grandi donne della scena teatrale e di quella jazz –Susanna Stivali, Gioia Salvatori, Giuliana De Sio, Iaia Forte, Mascia Musy, Giada Prandi, Pamela Villoresi – affiancato da compagnie professioniste locali (Eko Orchestra, Matutateatro, Compagnia teatrale Le Colonne, Acta Teatro, l’ensemble Coro InCantu e la compagnia di danza GKO Company), per un totale di 16 spettacoli in altrettanti luoghi della cultura.

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito.