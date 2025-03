Cori, riprendono i lavori per la posa di una nuova condotta idrica

Sono pronti a ripartire i lavori per la realizzazione di una nuova condotta idrica tra Cori e Giulianello. È quanto fa sapere Acqualatina, già impegnata da tempo sul territorio per rendere più efficiente il servizio.

La posa della nuova condotta interesserà soprattutto la zona di via San Nicola strada provinciale, nel tratto interno al centro abitato. Riprenderanno, inoltre, anche i lavori sulle strade comunali finalizzati al risanamento della rete idrica e iniziati già nel 2024 in via Casalotto, via Arboreto e via Colle Pigna.