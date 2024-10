Cori, rubati nella notte due camion dei rifiuti

Hanno forzato il cancello carrabile di un sito di stoccaggio rifiuti a Cori, portando via due autocarri compattatori utilizzati per la raccolta dell’immondizia. E’ ciò che è accaduto questa notte nel paese lepino. Un caso al quale stanno indagando i carabinieri della Stazione di Norma intervenuti per cercare di raccogliere informazioni utili per provare a risalire all’identità dei ladri.

Vicenda del quale sono stati informati anche i militari della Stazione di Cori. Una cosa è certa chi ha agito, conosceva bene la zona e il posto ed ha agito in modo totalmente indisturbato.