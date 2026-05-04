Cori, Sabrina Pistilli eletta all’unanimità Presidente del Consiglio comunale

Avvicendamento al vertice della massima assise cittadina di Cori. Sabrina Pistilli è stata eletta all’unanimità nuovo Presidente del Consiglio comunale, subentrando alla dimissionaria Annamaria Tebaldi.

Figura storica della politica locale, Pistilli è entrata per la prima volta in Consiglio nel 2007. Eletta nelle ultime amministrative tra le fila della lista “Cori e Giulianello insieme”, la neo presidente continuerà a detenere le deleghe a gemellaggi, arredo urbano e manutenzione del verde pubblico.

Subito dopo l’elezione, la neo Presidente ha voluto ringraziare il Sindaco e l’intero Consiglio per la fiducia compatta espressa nei suoi confronti, rivolgendo un pensiero alla sua preceditrice, Annamaria Tebaldi, di cui ha lodato “il lavoro svolto con impegno e competenza”.

Nel suo discorso di insediamento, Pistilli ha tracciato una linea netta sulla conduzione dei lavori d’aula:

“Vorrei ricordare a tutti e a me stessa che mai come ora è necessario ricondurre il Consiglio comunale a un momento di confronto costruttivo per il bene della nostra città e di tutti i cittadini che non meritano di assistere a continue sterili diatribe. Con l’augurio di essere per tutti un punto di riferimento e non un ostacolo da abbattere, esorto ad una serena e costruttiva collaborazione”.

Il primo cittadino, Mauro Primio De Lillis, ha sottolineato il profilo istituzionale della nuova Presidente:

“L’esperienza pluriennale sugli scranni del consiglio comunale fa sì che Sabrina Pistilli abbia la giusta esperienza per ricoprire questo ruolo. Lo farà certamente con equilibrio e senso delle istituzioni. A lei i nostri migliori auguri di buon lavoro”.