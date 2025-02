Santina, la storica parrucchiera di Cori omaggiata dal Comune

Una mattinata particolare quella vissuta da Santina Rapone, parrucchiera di Cori che, quest’anno, ha deciso di dire basta per godere degli anni della pensione. Sono passati quarantun’anni dal primo taglio nella sua attività, che l’ha resa una sicurezza per più di due generazione in quel di Cori.

L’Amministrazione comunale ha pertanto voluto rendere omaggio a Santina, per il grande traguardo da lei raggiunto. Ad accoglierla in municipio c’erano il sindaco, Mauro Primio De Lillis, il vicesindaco, Ennio Afilani, e la consigliera delegata, Sabrina Pistilli. Gli amministratori le hanno fatto omaggio di una targa ricordo “per l’attività svolta con grande professionalità, amore e cura dei propri clienti”.

“Con stima e gratitudine, oggi presso la sala consiliare, abbiamo omaggiato Santina per i suoi 41 anni di attività di parrucchiera a Cori – afferma il primo cittadino -. Il calore e la professionalità dimostrati verso i suoi clienti, l’impegno civico sempre assunto per mantenere pulito il quartiere in cui si trovava il suo negozio hanno costantemente contraddistinto Santina come professionista e cittadina. A lei – conclude De Lillis – i nostri più sentiti ringraziamenti e l’augurio di una vita serena con la sua famiglia”.