Cori, semina il caos ed aggredisce i carabinieri

É stato arrestato a Cori un uomo di Cisterna di nazionalità Romena, dopo aver aggredito con violenza e minacce aggravate un pubblico ufficiale.

L’uomo dopo aver fatto un incidente in autonomia, all’arrivo dei carabinieri e dei soccorsi,

in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato a minacciare gli operatori con una bottiglia di vetro sferrando vari calci e pugni. Solamente l’intervento di in altra pattuglia dei carabinieri ha permesso di bloccare l’uomo.

L’uomo é stato arrestato per i reati di aggressione a pubblico ufficiale, minaccia aggravata e rifiuto dell’accertamento di sostanze stupefacenti e di ebbrezza.