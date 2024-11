Cori si affida a “Junker” per la differenziata: obiettivo ambizioso 80%

Il Comune di Cori si prepara a raggiungere l’ambizioso obiettivo dell’80% di raccolta differenziata, proseguendo il percorso virtuoso avviato nel 2008 con il porta a porta monomateriale. Per centrare questo traguardo, l’Amministrazione ha varato un piano di azioni che include verifiche sul corretto conferimento dei rifiuti, incontri sul territorio e l’introduzione di strumenti innovativi come l’app “JUNKER”.

L’applicazione, disponibile su smartphone e PC, permetterà di consultare il calendario della raccolta, gli orari del Centro di Raccolta Comunale (CCR) e fornirà un sistema di riconoscimento dei rifiuti tramite QR code per uno smaltimento corretto. Inoltre, sarà disponibile in più lingue per agevolare la comunità straniera.

Gli incontri pubblici presso i centri anziani di Cori e Giulianello serviranno a sensibilizzare le fasce d’età meno pratiche con la tecnologia, mentre gli operatori ecologici, insieme agli ispettori ambientali e alla Polizia Municipale, monitoreranno il rispetto delle regole.

Dal 1° febbraio 2025 sarà introdotta definitivamente la Tarip (tariffa puntuale), un sistema che premia chi differenzia correttamente con una tariffa più equa.

«Abbiamo ottenuto risultati importanti grazie alla sensibilità dei cittadini – dichiarano il sindaco Mauro De Lillis e l’assessore all’Ambiente Luca Zampi –. Con la Tarip vogliamo migliorare ulteriormente, avviando un percorso strategico in linea con il nostro programma politico di tutela ambientale. Un beneficio non solo per l’ambiente, ma anche per la comunità».