Cori, spaccio di droga: arrestate quattro persone

Sono accusate di aver gestito tra il novembre 2021 e l’ottobre 2022 la piazza di spaccio nel paese di Cori, questa mattina sono finite in manette quattro persone residenti nel paese lepino e a Cisterna di Latina: tre sono finite in carcere e una ai domiciliari, al culmine dell’attività di indagine condotta dai carabinieri e formalizzata dalla richiesta del Gip di Latina. L’operazione è stata condotta dal Reparto Territoriale Carabinieri di Aprilia, attraverso l’articolazione della Stazioni Carabinieri di Cori, con la collaborazione da militari della Stazione Carabinieri di Cisterna di Latina e della Sezione Operativa di Aprilia. Le indagini erano iniziate con una perquisizione avvenuta a Cori in cui erano stati rinvenuti 100 grammi di cocaina e materiale per il confezionamento.