Cori, targa per lo storico barbiere Ettore Neri

Dopo 62 anni di attività, va in pensione a 72 anni, dopo aver tagliato barba e capelli a generazioni di coresi lo storico barbiere di Cori, Ettore Neri. Il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, e la delegata alle Attività Produttive, Annamaria Tebaldi, hanno voluto fargli visita nel suo salone per ringraziarlo di oltre mezzo secolo di lavoro, salutarlo ufficialmente a nome della comunità e consegnargli una targa in cui se ne ricorda “l’attività svolta con grande professionalità, amore e cura dei propri clienti. Con stima e gratitudine”.

Ettore Neri ha iniziato a lavorare all’età di 9 anni, partendo da piazza Signina, via della Repubblica per poi proseguire per venti anni in via San Nicola. Ha iniziato come dipendente, e una volta cresciuto, ha intrapreso la propria strada con il suo salone. Una passione quella per il suo lavoro, cui ha dedicato una vita intera, sempre con grande senso del rispetto e disponibilità verso il cliente, continuando anche adesso a presentare il suo servizio alle persone malate o ricoverate in ospedale. Ettore ricorda che: “All’epoca si lavorava tutti i giorni, anche di domenica”. La tradizione continuerà con il figlio Antonio, da tempo affermato parrucchiere per donne