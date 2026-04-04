Cori, tenta di estorcere soldi ai parenti per comprare la droga

Un clima di paura e tensione all’interno delle mura domestiche, sfociato nell’intervento dei Carabinieri e in un arresto. È quanto emerso a Cori, dove un giovane di 24 anni è finito in carcere con accuse pesanti che vanno dai maltrattamenti in famiglia alla tentata estorsione.

Il provvedimento è stato eseguito dai militari della stazione locale su disposizione del giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Latina, che ha accolto la richiesta della Procura. Le indagini avrebbero ricostruito una serie di comportamenti violenti e reiterati nei confronti della madre e del nonno materno.

Secondo quanto accertato, già a partire dall’inizio dell’anno il giovane avrebbe messo in atto episodi di aggressione fisica, accompagnati da minacce e insulti. Non sarebbero mancati danneggiamenti all’interno dell’abitazione, segno di una situazione familiare sempre più deteriorata.

Dal mese di febbraio, inoltre, l’uomo avrebbe tentato più volte di ottenere denaro dai familiari, presumibilmente per acquistare sostanze stupefacenti. Richieste che, secondo gli investigatori, sarebbero state avanzate con modalità intimidatorie.

Gli elementi raccolti dai Carabinieri sono stati trasmessi alla Procura, che ha richiesto una misura cautelare restrittiva poi concessa dal giudice. Al termine delle formalità, il 24enne è stato trasferito nel carcere di Latina, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.